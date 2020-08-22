  1. Siyaset
22 Ağu 2020 15:36

UAEA Başkanı bu hafta İran'a geliyor

UAEA Başkanı bu hafta İran'a geliyor

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi'nin üst düzey İranlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere bu hafta Tahran'a geleceğini duyurdu.

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi'nin üst düzey İranlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere yakında Tahran'a geleceğini duyurdu.

Garipabadi, "Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi İran'ın resmi daveti üzerine ve İran-UAEK ticari işbirliği doğrultusunda bu hafta Tahran'ı ziyaret edecek" dedi.

News Code 1888638

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler