UAEA Başkanı bu hafta İran'a geliyor

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi'nin üst düzey İranlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere yakında Tahran'a geleceğini duyurdu.

Garipabadi, "Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi İran'ın resmi daveti üzerine ve İran-UAEK ticari işbirliği doğrultusunda bu hafta Tahran'ı ziyaret edecek" dedi.