Japon medyası: UAEA Başkanı İran'a geliyor

Japon devlet televizyonu NHK’nin iddiasına göre, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi, üst düzey İranlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere önümüzdeki hafta Tahran'a gelecek.
58 yaşındaki Arjantinli diplomat Rafael Grossi, Aralık ayının başlarında UAEA’da görevine başlamıştı.
Geçtiğimiz Şubat ayında 3. Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giden İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, UAEA Başkanı Rafael Grossi ile görüşmüştü.
yorumunuz