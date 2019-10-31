İran: UAEA her zaman bağımsız ve tarafsız olmalı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) yeni başkanı Arjantinli Rafael Mariano Grossi’nin seçilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İran'ın Viyana'daki uluslararası kurumlar nezdindeki büyükelçisi Kazım Garipabadi, “İran İslam Cumhuriyeti, her zaman ajansın profesyonelliğini, bağımsızlığını ve tarafsızlığını vurgulamış ve bu yaklaşımın Ajans makamları tarafından her koşulda korunmasını ve üye ülkelerin de ajansa baskıdan kaçınmalarını bekliyor” ifadelerini kullandı.

Garipabadi sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran’ın politikaları da her zaman bu ilkelerin temelindedir. Bu durumda bu ilkelerin ajans tarafından güçlenmesi İran'ın olumlu yaklaşımıyla karşılanacaktır.”

Kazım Garipabadi sözlerinin diğer kısmında, UAEA’nın nükleer anlaşmanın uygulanması yönündeki rolüne değinerek, yeni başkanın da eskisi gibi nükleer anlaşmanın korunması yönündeki önemli rolünü doğru şekilde ifa etmesini istedi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Uluslararası Atom Enrjisi Ajansı (UAEA) yönetim kurulu toplantısında, dün yapılan seçimde üye ülkelerin büyük bir çoğunluğunun oyunu alan Arjantinli diplomat Rafael Mariano Grossi, UAEA’nın yeni başkanı olarak görevlendirildi.