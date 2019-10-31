İran: UAEA ile yapıcı işbirliği yapmaya hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Rafael Mariano Grossi’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) yeni başkanlığına seçilmesini tebrik ederek, kendisi için başarılar diledi.

Musevi, UAEA’nın Nükleer Silahsızlanma, Nükleer Silahların Yayılmasını Önlemenin yanı sıra barışçıl nükleer işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki önemli rolüne değinerek, ajansın Rafael Mariano Grossi’nin görev döneminde de tarafsız ve profesyonel bir şekilde uluslararası görevlerini yerine getirmesini temenni etti.

UAEA’nın İran’ın diğer üye ülkelerle barışçıl nükleer işbirlikleri yönünde önemli rol oynadığını belirten Musevi, “İran İslam Cumhuriyeti, ajansla profesyonel özen ve tarafsızlığı temelinde, iyi niyetle ve karşılıklı saygı çerçevesinde yapıcı işbirliğini sürdürmeye ve geliştirmeye hazır” ifadelerinde bulundu.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Uluslararası Atom Enrjisi Ajansı (UAEA) yönetim kurulu toplantısında, dün yapılan seçimde üye ülkelerin büyük bir çoğunluğunun oyunu alan Arjantinli diplomat Rafael Mariano Grossi, UAEA’nın yeni başkanı olarak görevlendirildi.