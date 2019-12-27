Tahran’da İran-Türk müziği konulu seminer yapılıyor

Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Etnomüzikoloji Bölümü’nde yarın 28 Aralık’ta İran ve Türk müziği arasındaki benzerlikleri konu alan simener düzenlenecek.

Bu programa Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. Yavuz Selim Kafkasyalı ile Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim dalında görevli Prof. Dr. Ali Kafkasyalı konuşmacı olarak katılacak.

Doktorasını “İran Türklerinde Musiki ve Sosyo Kültürel İşlevi” konusunda yapan Doç. Dr. Yavuz Selim Kafkasyalı, geçtiğimiz ayda Kirman şehrinde yapılan 12. İran Folklor ve Müzik Festivali’ne de katılmıştı.

Prof. Dr. Ali Kafkasyalı ise uzun bir zamandır İran’daki Türk halklarının dil, edebiyat ve kültürleri üzerine araştırmalar yapmaktadır.