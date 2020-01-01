Türkiye Yazarlar Birliği ödüllerinin sahipleri belli oldu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından verilen "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerini 2019'da almaya hak kazanan isimler açıklandı.

TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, birlik genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Acısı, tatlısı ve hüznüyle bir yılın daha geride kaldığını söyleyen Arıcan, "Bu vesile ile 2020'nin sağlık, selamet, esenlik ve hayırlar getirmesini, birliğimize, beraberliğimize ve ülkemizin huzuruna vesile olmasını diliyorum" dedi.

Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı Peter Handke'ye verilmesini eleştiren Arıcan, "Skandallarıyla ünlü Nobel ödül komitesi daha önceki yıllarda da farklı alanlardaki değerlendirmelerinde tarafsız olamamış, objektif kıstaslarla eseri ve yazarını ödüllendirme yerine dini, siyasi ve etnik bir amaç gözetmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Yazarlar Birliğinin 2019 yılının "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerini kazanan isimler ve kurumlar şöyle:

Hikâye dalında: Emin GÜRDAMUR, Herkesten Sonra Gelen kitabıyla ( Ketebe Yayınları)

Şiirde : Hakan ŞARKDEMİR, Fiten kitabıyla ( Ebabil Yayınları)

Romanda: Burcu GÜVEN, Alem-i Misal Rehberi eseriyle (Şule Yayınları)

Denemede: Muammer ULUTÜRK , Fotoğrafname kitabıyla ( Hece Yayınları)

Fikirde : Ahmet DEMİRHAN, Kuruluş Sarmalı’ndan Kurtulmak Osmanlı ve Hakimiyet Telakkileri eseriyle (Dergah Yayınları)

Araştırmada: Murat BARDAKÇI, Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs eseriyle ( Turkuvaz Kitap Yayınları)

İncelemede: Şefaettin SEVERCAN, Hz. Muhammed- (İslam Daveti Mekke- Davetten Devlete Medine- Devletten Medeniyete kitaplarıyla ( Fecr Yayınları)

Dilde: Ali Özgün ÖZTÜRK, Dil İnkılâbının Türkçenin Söz Varlığına Etkileri eseriyle ( Türk Dil Kurumu Yayınları)

Edebi Tenkitte: Hüseyin ETİL, İsmet ÖZEL ve Partizan Aynı Adamın Öyküsü kitabıyla (Küre Yayınları)

Hatırada: Nurettin DURMAN, Haydi Bana Eyvallah eseriyle (Beyan Yayınları)

Gezide: Hasan Salih SAĞLAM, Üç Medeniyetin İzinde kitabıyla ( Meserret Yayınları)

Tercümede: Umut Başar, Siyavuş'un Ölümü; Sevüşün tercümesiyle (Büyüyenay Yayınları),

Çocuk Yayınları: Gülşen Arslan AKÇA, Ne Zaman Büyüyeceğim kitabıyla ( Timaş Çocuk Yayınları),

Basın Fıkra alanında: Halime GÜRBÜZ, (Türkiye Gazetesinden),

Basın Röportajda: Fatma Gülşen KOÇAK (Yeni Akit Gazetesinden)

Kültür Sanat Haberleri dalında: ANADOLU AJANSI, Kültür-Sanat alanındaki yayınlarıyla,

Dergi Yayıncılığında: Şehir Kültür Sanat Dergisi ile (Kayseri),

Türk Müziğinde: Adile Kurt KARATEPE, YADİGÂR TRT Radyo Programıyla

Halk Kültüründe: Müjgan ÜÇER, Türk Kültür ve Sanatında Hayat Ağacı eseriyle (Atatürk Kültür Merkezi Yayınları),

TV Programında: TRT2 Edebiyat Söyleşileri, programıyla,

TV Belgeselde: TRT Dünyayı İyilik Kurtaracak, programıyla,

Şehir Kitaplarında: Mehmet Ali KÖSEOĞLU, Menteşede’ki Muğla eseriyle ( Çizgi Kitabevi Yayınları),

Yayıncılık Kamu Ödülü: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları,

Yayıncılık Özel Ödülü: YADE Kitap Yayınları

Sinema dalında: Murat Pay, Dilsiz Filmi

Kültür ve sanat hayatına uzun süreli katkılarından dolayı; Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR, Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ ve Prof. Dr. Süreyya FARUKİ üstün hizmet ödülüne değer bulundu.

“Eser sahiplerine ileriki günlerde açıklayacağımız bir zamanda ödülleri takdim edilecektir. Bu ödüllere layık görülen, özgün eserleri ile Türk kültür, sanat ve edebiyat hayatına önemli katkılarda bulunan değerli yazar, bilim insanı ve mütefekkirlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”