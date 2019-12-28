Türkiye'den Somali'deki terör saldırısıyla ilgili taziye paylaşımı

Türkiye İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Somali'de gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerle ilgili taziye paylaşımında bulundu.
Altun, Twitter adresi üzerinden yaptığı paylaşımda, "Somali'de 2 vatandaşımızla birlikte 80 civarında kişinin hayatını kaybettiği terörist saldırıyı lanetliyorum. Menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Ülkemiz, terörle mücadelede Somali’nin yanındadır." ifadelerini kullandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, aralarında 2 Türk'ün de bulunduğu 80 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: TRT Haber
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