Hindistan’daki gösterilerde polis ile protestocular çatıştı: 25 ölü

Hindistan basınındaki haberlere göre, dün başkent Yeni Delhi'nin çeşitli bölgelerinde cuma namazı çıkışı yasa karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

Parlamento binasına yakın bir bölgede protesto gösterisi düzenlemek isteyenlere polis müdahale etti. Güvenlik güçleri çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

Göstericiler, daha önce gözaltına alınan sivil toplum örgütü Ambedkar Ordusu (Bhim Army) lideri Çandraşekar Azad'ın serbest bırakılmasını ve yasanın geri çekilmesini talep etti.

Bazı göstericiler, protestolar sebebiyle gözaltına alınanlara dikkati çekmek için ellerini bağladı.

Birçok eyalette gösteriler düzenlendi

Vatandaşlık Yasası ve Ulusal Vatandaşlık Sicili (NRC) ile ilgili düzenleme ülkenin diğer bölgelerinde de cuma namazı sonrası yapılan gösterilerle protesto edildi.

Racastan eyaletinin Ajmer kentinde, yasanın geri çekilmesini talep edenler yürüdü.

Göstericiler, "Yaşasın toplumsal uyum" sloganları attı. Andra Pradeş eyaletinin Vijayawada şehrinde yasa karşıtı protesto yürüyüşü düzenlendi.

Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de, Yeni Delhi ve Uttar Pradeş'ten çok sayıda öğrencinin de bulunduğu binlerce kişi Azad Meydanı'nda yasa karşıtı gösteri yaptı. Bu bölge yakınındaki August Kranti Meydanı'nda da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) politikacılarının öncülüğünde yasayı destekleyenler tarafından eylem gerçekleştirildi.

Batı Bengal eyaletinin muhalif Başbakanı Mamata Banerji, Naihati kentinde bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Hayatta olduğum müddetçe değiştirilen Vatandaşlık Yasası Batı Bengal'de uygulanmayacak." dedi.

Müslümanlar kapsam dışı tutuluyor

Vatandaşlık Yasası, 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyor. Ancak yasa aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutuyor.

9 Aralık’tan bu yana yasa değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İndependet Türkçe