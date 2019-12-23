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23 Aralık 2019 - 14:35

Hindistan Dışişleri Bakanı Tahran'da Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Hindistan Dışişleri Bakanı Tahran'da Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, bugün öğlen saatlerinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

Tahran ziyaretinde bulunan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, bugün öğlen saatlerinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

İkili gerçekleşen görüşmede Tahran-Yeni Delhi ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselerler ele alındı.

Hint Bakan Subrahmanyam Jaishankar dün İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya gelerek görüş teatisinde bulunmuştu.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in başkanlığında düzenlenecek 19. ortak komisyon oturumuna katılmak üzere Tahran'a gelmişti.

News Code 1883307

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