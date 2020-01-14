Afganistan'da bombalı saldırı: En az 2 çocuk öldü, 9 yaralı

Çocuklardan biri 14 diğerinin 10 yaşında olduğu belirtildi.

Mezarı Şerif Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, olayda 8'i sivil biri Afgan güvenlik görevlisi 9 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Taliban örgütü son haftalarda ülkenin kuzeyinde saldırılarını artırmış durumda.

Bununla birlikte Taliban, sivil kayıpların yaşandığı saldırıların sorumluluğunu üstlenmiyor.

Ülkenin yarıya yakınını kontrol eden örgüt, güvenlik güçleri başta olmak üzere devlet çalışanlarını hedef alan günlük saldırılar gerçekleştiriyor.

Ancak bu saldırılarda ağırlıklı olarak siviller yaşamını yitiriyor.

Kaynak: Euronews