  1. Ekonomi
29 Aralık 2019 - 16:26

Afganistan, demiryoluyla İran'a bağlanacak

Afganistan, demiryoluyla İran'a bağlanacak

İran’ın Altyapı İnşaatı ve Geliştirme Şirketi Demiryolu Yapılandırma Başkan Yardımcısı, Afganistan'ın demiryoluyla İran'a bağlanacağını bildirdi.

İran’ın Altyapı İnşaatı ve Geliştirme Şirketi Demiryolu Yapılandırma Başkan Yardımcısı Abbas Hatibi, İran Demiryolu Şirketi'nin faaliyet alanına ilişkin planlarını anlattı.

Hatibi, "İran ile Afganistan arasındaki 139 kilometrelik Haf- Herat Demiryolu Projesi bu yılın (İran takvimine göre) sonuna kadar veya 99 yılının başlarında faaliyete geçecek." dedi.

 Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru'nun (KGUK) geliştirilmesi amacıyla devam eden projelere dair Hatibi, "Önemli bir proje olan Rasht-Astara demiryolları da gündemdedir ve bu konuda iyi müzakereler yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Abbas Hatibi, ülkenin demiryoluyla Avrasya ülkelerine bağlanmasının planlandığını da sözlerine ekledi.

News Code 1883424

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