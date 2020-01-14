Şok iddia: MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşı Moskova'da görüştü

Türkiye Milli İstihbarat Servisi (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşı Ali Memlük'ün Moskova'da bir araya geldiği iddia edildi. Hakan Fidan, pazartesi günü Libya'da savaşan tarafların katıldığı görüşmedeki Türk heyetinde de yer almıştı.

Görüşme, Ankara ile Beşar Esad yönetimi arasında uzun bir süre sonra yapılan ve üst düzey yetkililerin katıldığı ilk resmi temas olması bakımından önem taşıyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre; Fidan ve Memlük, İdlib'de yaşanan göç dalgası, ateşkes ve ülkenin kuzeyinde yer alan Kürtlerin varlığıyla alakalı olası bir işbirliğini ele aldı. Ajans ayrıca, "Ali Memlük'ün Türkiye'den Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tam olarak tanımasını ve ülkenin kuzey bölgesinden çekilmesini istediğini" yazdı.

Kaynak: Euronews