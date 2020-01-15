İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Ulusal Kanal'ın Suriye haber ajansı SANA'ya dayandırdığı habere göre Suriye'nin Humus kentinin doğu kırsalında bulunan T-4 askeri hava üssü füzeli saldırıların hedefi oldu.

Saldırı sonrası hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini bildirildi.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, saat 10.22 sıralarında T-4 Havaalanı'na El-Tanf bölgesi istikametinden yeni bir hava saldırısı başlattı. Hava savunması 4 füzeyi durdurdu, ancak diğerleri sınırlı maddi hasara neden oldu" denildi.