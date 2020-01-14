Ruhani: Terörle mücadele konusunda Suriye'nin yanındayız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, üst düzey bir heyetin eşliğinde Tahran’ı ziyaret eden Suriye Başbakanı İmad Hamis ile bir araya geldi.

ABD’nin Bağdat'ta düzenlediği terör saldırısı sonucu şehit düşen Korgeneral Kasım Süleyimani’nin terörizmle mücadadele çalışmalarına işaret eden Cumhurbaşkanı Ruhani, “Şehit Süleymani teröristlerin saldırısına uğradı çünkü o bölgede zulme maruz kalan insanlara yardım ediyordu ve düşmanlar ile Amerikalıların bölge uluslarına karşı düzenlediği komploları çökertiyordu. Amerika’nın bu büyük cinayetini asla unutmayacağız ve bölge milletlerinin ABD'nin bölgedeki askeri varlığını sona erdirme ve bu işgalcileri kovma konusunda sessiz kalmaması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Ruhani, ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını eleştirerek, “Bugün, Amerika'nın diğer ülkelere müdahalesi ve Suriye petrol kuyularını ele geçirme çabaları, bölge ülkelerinin çıkarlarını asla umursamadığını açıkça ortaya koymuştur” değerlendirmesinde bulundu.

“İran ve Suriye’nin işbirliği nihai zaferin elde edilmesi, teröristlerin ortadan kaldırılması, yabancı işgal güçlerinin Suriye'den çekilmesi ve Suriyeli mültecilerin evlerine geri dönmesine kadar devam etmeli” diyen Ruhani, İran’ın terörle mücadele konusunda Suriye’nin yanında yer alacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, Tahran-Şam arasındaki yakın ilişkilerin daha da artması gerektiğinin altını çizdi.

Suriye Başbakanı da bu görüşmede, İran’ın ABD’ye yönelik yaptığı misilleme operasyonunu takdir ederek, “Bu operasyon düşmanlara emperyalizmin artık bölgede hiç bir yeri olmadığını gösterdi” ifadesini kullandı.

Suriye'nin yeniden inşası sürecinde İran’ın birinci öncelikte yer aldığını belirten Başkan Hamis, “İranlı firmaların Suriye’deki projelere katılmalarını istiyoruz” diye konuştu.