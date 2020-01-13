Türk heyeti Moskova'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan Moskova'ya gitti. Bakanlar ve Fidan, Rus muhataplarıyla bir araya gelecek, iki ülke arasında varılan mutabakatlar sonucunda bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.

İki ülke liderinin çarşamba günü İstanbul'da bir araya gelmesinin ardından Libya'da ateşkes çağrısında bulunmaları ve sürecin olumlu başlaması, Türk heyetin Moskova görüşmelerinde ele alınacak.

Ateşkes çağrısının ardından Libya'da Hafter cephesinden gelen ilk açıklama ateşkese karşı oldukları yönündeydi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu açıklamaları hatırlatarak "Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi ve onların da söz verdiği gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir" demişti. Ardından hafter'in de ateşkesi kabul ettiği duyuruldu ve Libya'da silahlar sustu.

Bu kapsamda icracı düzeydeki Türk ve Rus yetkililerin, başlayan ateşkes sürecinin devamı konusunda sahada ve diplomatik olarak izlenecek yol haritasını ele alması bekleniyor.

Aynı şekilde İdlib'de de her iki ülke liderinin girişimiyle ateşkes süreci Cumartesi gününü Pazar'a bağlayan 12 Ocak gecesi saat 00.01'den itibaren başladı.

Ateşkesin ikinci gününe denk gelecek Çavuşoğlu, Akar ve Fidan'ın Moskova görüşmelerinde İdlib'deki sürecin korunması da ayrıntılarıyla masaya yatırılacak.

Bakanlar ve MİT Başkanının görüşmelerinde, Korgeneral Kasım Süleymani'nin terör edilmesi ve İran'ın misillemesinin ardından ABD ve İran arasındaki gerilimi de, bölgesel istikrarın önemi nedeniyle değerlendirmeleri bekleniyor.

Kaynak: CNN Türk