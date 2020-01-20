Somali'deki saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak bu gece 9 sağlık personeli ile birlikte yola çıkacak. Saldırıda yaralanan 3 Türk ile 6 Somali vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavilere devam edilecek.

Cumartesi günü yaşanan saldırıda 6'sı Türk 17 kişi yaralanmıştı. 17 yaralının tamamı, patlamadan hemen sonra Mogadişu’daki tam teşekküllü Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastane'sinde tedavi altına alınmıştı.

6 Türk yaralıdan 3'ü bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Diğer 3 Türk vatandaşının tedavileri yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. 11 Somalili yaralıdan ise 5’i taburcu edildi.

Durumu ağır olan 4’ünün ise yoğun bakımda takipleri yapılıyor.

Kaynak: TRT Haber