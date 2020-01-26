  1. Türkiye
26 Ocak 2020 - 10:33

Erdoğan'dan depremle ilgili yeni açıklamalar

Erdoğan'dan depremle ilgili yeni açıklamalar

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ merkezli depremin ardından enkazdan şimdiye kadar 45 kişinin kurtarıldığını, 31 kişinin öldüğünü, 1607 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'e hareketi öncesi İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başladığını dile getirdi.

Enkazdan şimdiye kadar 45 kişinin kurtarıldığını açıklayan Erdoğan, 31 kişinin öldüğünü, 1607 kişinin de yaralı olduğunu söyledi. Depremde yıkılan, hasar gören evler için hasar tespit çalışmalarından sonra süratle yeniden inşaat çalışmalarını başlatacaklarını belirten Erdoğan, "Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar" ifadesini kullandı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1884103

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 10 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler