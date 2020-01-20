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20 Ocak 2020 - 21:39

Hollanda kazasında Boeing'in hataları örtbas mı edildi?

Hollanda kazasında Boeing'in hataları örtbas mı edildi?

Son dönemde uçak kazalarıyla adı anılan Amerikan Boeing firmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. New York Times gazetesi, 2009'da Hollanda'da yaşanan Türk Hava Yolları kazasında, Boeing'in kusurlarının örtbas edildiğini yazdı.

Amerikan New York Times gazetesinin haberinde, 2009 yılında Türk Hava Yolları'na ait uçağın düşmesi hatırlatıldı.

Kaza raporunda Hollandalı yetkililerin, ABD'nin baskısıyla şirketin hatalarını gizlediği iddia edildi.

Gazeteye konuşan Dr. Sidney Dekker, kazada "riskli tasarım seçimlerinin ve hatalı güvenlik değerlendirmelerinin" rolü olduğunu iddia etti.

Endonezya ve Etiyopya uçakları da düştü

Boeing'in ve Amerika Birleşik Devletleri federal güvenlik yetkililerinin baskısıyla Hollandalı yetkililerin kazayı hasır altı ettiğini savundu. Gerekli düzenlemeler yapılmadığı için de bu kazadan sonra Endonezya ve Etiyopya uçaklarının düştüğüne dikkat çekti. 

9 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası Hollandalı yetkililer pilotun ve firmanın hatalı olduğunu açıklamış, altimetre hatasının kazanın nedenlerinden olduğunu belirtmişti. Ancak Hollandalı savcılar şirkete yönelik herhangi bir suçlamada bulunmadı. Hatta Boeign 737'lerin son derece güvenli olduğunun altını çizdi. 

Kaynak: TRT Haber

News Code 1883986

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