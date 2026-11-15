İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Tahran’ı ziyaret eden Afganistan'daki geçici hükümetin Maliye Bakanı Muhammed Nasır Ahund ile bir araya geldi.
Görüşmede, ikili ilişkileri ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Afganistan'daki geçici hükümetin Maliye Bakanı Muhammed Nasır Ahund ile Tahran’da görüştü.
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Tahran’ı ziyaret eden Afganistan'daki geçici hükümetin Maliye Bakanı Muhammed Nasır Ahund ile bir araya geldi.
Görüşmede, ikili ilişkileri ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
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