İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Tahran’ı ziyaret eden Afganistan'daki geçici hükümetin Maliye Bakanı Muhammed Nasır Ahund ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkileri ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.