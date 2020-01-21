Neçirvan Barzani, Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek

Rudaw'a göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlık Danışmanı Felah Mustafa, Başkan Neçirvan Barzani’nin Davos Zirvesi kapsamında Türkiye Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 21-24 Ocak 2020 tarihlerinde Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenecek "WEF 50. Yıllık Toplantısı"na katılacağını bildirilmişti.

Dünyanın etkili siyasetçileri ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılacağı Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki zirvesi bugün 21 Ocak Salı günü İsviçre'nin Davos kasabasında "Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları" temasıyla başlayacak.