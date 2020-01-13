Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yapacağı Rusya ziyareti öncesi ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ortadoğu’daki gelişmeler konusunda güzel bir görüşme gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu daha önce de, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz ve Libya’daki son gelişmeler ele alındığı belirtildi.

Kaynak: TRT Haber