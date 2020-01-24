Pakistan, İran'ın Suudi Arabistan ile müzakere sinyalini olumlu karşıladı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, karşılıklı görüşme sinyali veren Tahran-Riyad’ın tutumunu olumlu karşıladı.

İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında İran medyasına konuşan Kureyşi, “İki kardeş ülke olan İran ve Suudi Arabistan arasındaki olası yanlış anlaşılmaları çözmek istiyoruz” dedi.

Ülkesinin Suudi Arabistan’la yakın ilişkilere sahip olduğunu anlatan Kureyşi, “Pakistan aynı zamanda dost ve komşu ülke İran İslam Cumhuriyeti ile de güçlü ilişkilere sahiptir” ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Bakan Kureyşi, “Pakistan olarak Tahran ve Riyad arasında kin ve nefret olsun istemiyoruz. Bu amaçla İran ve Suudi Arabistan'a gittik ve barış mesajını dostlarımıza ilettik” açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi Twitter hesabından Arapça olarak yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan ile müzakerelere dair değerlendirmede bulunmuştu.

Zarif, komşularıyla müzakereye açık olduğunu ve bölgenin çıkarlarını tesis edecek her türlü girişime katılmaya hazır olduklarını bildirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, önceki gün yaptığı açıklamada İran ile görüşmeye hazır olduklarını ancak bunun Tahran yönetimine bağlı olduğunu söylemişti.