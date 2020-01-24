Zarif'ten Suudi yetkilinin İran iddiasına yanıt

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr'ın ileri sürdüğü İran iddiasına yanıt verdi.

Bakan Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Normal ülkeler mezbahalarını konsolosluk yerine koymaz. Normal ülkeler komşularına saldırmaz. İnsani kriz yaratmaz ve müzakereyi reddetmez. Tüm bunlara rağmen müzakere için hiçbir ön şart koymuyoruz.” dedi.

Adil el-Cubeyr, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, İran’ın tekrar normal bir ülke olması halinde onunla ilişkilerin yeniden kurulabileceğini öne sürmüştü.