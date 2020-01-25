İran acil durum ekipleri Türkiye'ye yardım için teyakkuzda

İran Sağlık Bakanlığı, Türk tarafından talep edilmesi halinde depremzedelere yardım için acil durum ekiplerinin teyakkuzda olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı bunun Uluslararası İşbirliği Ofisi tarafından Türk tarafına aktarıldığını belirtti. Türkiye Sağlık Bakanlığı ise İran'a acil bir şekilde yanıt verdiği için teşekkür ederken, durumun kontrol altında olduğunu ilan etti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremde şimdiye kadar 21 kişi hayatını kaybetti, bin 30 kişi de yaralandı.