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25 Ocak 2020 - 15:40

Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı

Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan’a, gönderdiği telgrafla Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler ve büyük çaplı yıkımlar nedeniyle başsağlığı diledi.

Putin, "Rusya, bu felaketin sonucunda sevdiklerini kaybedenlerin acı ve kederlerini paylaşıyor, tüm yaralıların en hızlı şekilde iyileşmesini umuyor." ifadesini kullandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremde şimdiye kadar 22 kişi hayatını kaybetti, bin 31 kişi de yaralandı.

Kaynak: Yeni Şafak

News Code 1884090

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