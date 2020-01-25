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25 Ocak 2020 - 13:51

İran Kızılayı'ndan Türkiye'ye: Yardıma hazırız

İran Kızılayı'ndan Türkiye'ye: Yardıma hazırız

Dün gece Türkiye'nin merkezinde yer alan Elazığ'da meydana gelen şiddetli depremin ardından İran Kızılayı depremden zarar gören Türk vatandaşlarına yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Türkiye'nin merkezinde yer alan Elazığ'da meydana gelen şiddetli depremin ardından İran Kızılay Cemiyeti Genel Sekreteri Mahmud Rıza Peyrovi, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile yaptığı telefon görüşmesinde yaşanan olaydan ötürü derin üzüntülerini dile getirerek, depremden zarar gören insanlara yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremde şimdiye kadar 22 kişi hayatını kaybetti, bin 31 kişi de yaralandı.

Türk Kızılay da geçtiğimiz Mart ayında İran’ın Gülistan, Huzistan ve Luristan eyaletlerinde meydana gelen seldeki mağdurlar için insani yardım malzemeleri göndermişti.

News Code 1884084

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