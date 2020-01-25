Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem

NTV'ye göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği ifade edildi. Deprem, yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Elazığ Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.

6,8'lik depremde Elazığ'da 15, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti, 922 kişi yaralandı. Deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 184 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir." denildi. Bakan Murat Kurum, Elazığ'da 5 Malatya'da 25 binanın yıkıldığını belirtti.