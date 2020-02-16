  1. Spor
16 Şubat 2020 - 10:42

Barcelona'ya 'hack' şoku!

Barcelona'ya 'hack' şoku!

Dünyanın dördüncü en değerli spor kulübü FC Barcelona, ligde oynadığı Getafe maçı sonrası 'hack' şokuyla sarsıldı.

Fotomaç'a göre, Barcelona Kulübü, ligde Getafe maçı sonrası 'hack' şoku yaşadı. Katalan ekibinin sosyal medya hesapları internet korsanları tarafından ele geçirildi.

Bu hesaplardan tweet atan hackerlar, kulübün güvenlik açığı olduğunu duyurdu. Bu arada ilginç bir Neymar paylaşımı geldi. Hack olayını gerçekleştiren OurMine isimli grup, "Özel mesajlarınızı okuduk, Neymar geri dönecek gibi görünüyor" diyerek taraftarların kafasında soru işaretleri bıraktı.

Kulüp bu olayın ardından bir açıklama yayınlayarak, hacklendiklerini ve güvenlik açığını kapatmak için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

News Code 1884546

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