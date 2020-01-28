"Kasım Süleymani suikastı planlayıcısı Afganistan'daki uçak kazasında öldü" iddiası

İtalya merkezli Gospa News'ın iddiasına göre Bağdat'ta şehit edilen Kasım Süleymani suikastı planlayıcısı Ayetullah Mike lakabıyla da tanınan ABD'li ajan Michael D'Andrea'nın Afganistan'daki uçak kazasında öldüğü öne sürüldü.

Afganistan’ın Gazne vilayetinde dün yerel saatle 13.00 sıralarında Amerikan ordusuna ait bir uçak düşmüştü.

Amerikan askeri uçağın Taliban tarafından kontrol edilen Deh Yak adlı dağlık bir bölgede düştüğü belirtilmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD'li yetkililer, düşen hava aracının uçak üreticisi Bombardier'e ait bir iş jetinin askeri versiyonu olduğunu ve iletişim maksatlı kullanıldığını anlattı. Küçük uçakta en fazla 5 kişi bulunduğunu söyleyen yetkililer, füzeye dair bir bulgu olmadığını, olayın kaza gibi göründüğünü ileri sürdüler.

Bu açıklamadan önce ise, bölgede etkili olan Taliban örgütü uçağı kendilerinin düşürdüğünü bildirdi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid açıklamasında, uçağın istihbarat görevinde olduğunu, kabinde üst düzey Amerikalı subayların bulunduğu söyledi.