Afganistan'da düşen uçak ABD'ye ait. Biz vurduk

Al Jazeera kanalına göre, saatler önce Afganistan'ın doğusundaki Gazni vilayetinde düşen uçağın ABD'ye ait olduğu belirtildi. Amerikan uçağını vurduklarını bildiren Taliban'dan yapılan açıklamada, "Gazni'de düşen uçak bir ABD askeri uçağıydı ve biz vurduk" denildi.

Afganistan'da bir uçağın Taliban tarafından kontrol edilen Deh Yak adlı dağlık bir bölgede düştüğü belirtildi.

Afganistan Sivil Havacılık Kurumu da ticari uçağın düştüğüne dair haberleri reddetti.

Sputnik'e konuşan Gazni Valisi Vahidullah Kalimzai, düşen uçağın yabancı bir firmaya ait olduğunu ancak tamamen yandığı için firmayı belirlemenin imkansız hale geldiğini söyledi.