Irak'ta ABD ordusuna ait uçak düştü

Irak merkezli Etejah TV kanalına göre, Bağdat'ın batısındaki El Anbar eyaletinde bulunan Ayn el Esad Üssü’nün yakınlarında Amerika’ya ait bir uçak düştü.
Al Forat kanalı ise ABD'ye ait C-27J Spartan tipi uçağın düştüğünü bildirdi.
Arap medyasına göre uçak kazasında 4 kişi öldü.
Afganistan’ın Gazne vilayetinde iki gün önce yerel saatle 13.00 sıralarında Amerikan ordusuna ait bir uçak düşmüştü.
Amerikan askeri uçağın Taliban tarafından kontrol edilen Deh Yak adlı dağlık bir bölgede düştüğü belirtilmişti.
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