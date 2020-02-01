Sınır güvenliğimiz ihlal edilirse karşılık veririz

Bugün İslam Devrimi’nin 41. zafer yıldönümü (Fecr Günleri) dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte konuşan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi, ABD’nin İran milletine karşı azami baskı politikasına değinerek, “İran halkı hiçbir zaman emperyalim cephesine boyun eğmeyip başarıyla bütün sorunların üstesinden gelecektir” dedi.

Düşmanlara seslenen Tuğgeneral Hatemi, "Sınır güvenliğimiz ihlal edilirse veya İslami Devrim değerleri çiğnenirse sert bir tepkiyle karşılık veririz" uyarısında bulundu.