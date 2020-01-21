Düşmanın herhangi bir tehdidine yanıt vereceğiz

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin Cuma namazı hutbesindeki konuşmalarına değinerek, “İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei bütün zorlukların üstesinden gelmek için 'güçlü olmak ve güçlü kalmak' temasının önemini vurgulamıştı. Bu, gücün özellikle askeri ve savunma olmak üzere tüm ulusal alanlarda önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

Güçlü olmak için ekonomik, kültürel, bilimsel, savunma ve askeri dahil olmak üzere gücün tam anlamıyla sağlanması gerektiğini vurgulayan Tuğgeneral Hatemi, “Aslında ulusal menfaatlerimizi savunmak için düşmanların karşısında durma yeteneğimizi sağlayan savunma gücüdür” ifadesini kullandı.

Düşmanın İran İslam Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını zedelemek için elinden geleni yaptığını belirten Tuğgeneral Hatemi, “İran İslam Cumhuriyeti ya bağımsızlık hakkından geçmeli ya da bağımsızlığını korumak için güçlü biçimde hareket etmeli” diye konuştu.

İran Savunma Bakanı ABD’nin İran halkına karşı düşmanlığına dikkati çekerek, “ABD’nin kültürel ve ekonomik komploları, sosyal krizler yaratması, yaptırım uygulaması ve son günlerde Korgeneral Süleymani’ye yönelik terör eylemi İran İslam Cumhuriyet’ini zayıflatarak askeri alanda yenmesi içindir” ifadelerinde bulundu.

Tuğgeneral Hatemi ayrıca İran’ın her düzeyde düşmanın herhangi bir tehdidine yanıt vereceğini dile getirdi.