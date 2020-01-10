İranlı komutan: İşgalci ABD'nin bölgedeki varlığı son bulmalı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Japon mevkidaşı Taro Kono ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tuğgeneral Hatemi bu görüşmede, ABD'nin Korgeneral Kasım Süleymani'ye yönelik yaptığı terör saldırısını "üçüncü bir ülkede düzenlenen benzeri görülmemiş büyük bir cinayet" olarak nitelendirerek, "BM Güvenlik Konseyi kararına göre, ABD'nin eylemi devlet terörizminin gerçek bir örneğidir" dedi.

Amerika varlığının bölgedeki gerginlik ve istikrarsızlığın ana nedeni olduğunu ifade eden Tuğgeneral Hatemi, "Bölgede gerginliği azaltmak ve istikrar sağlamak için ABD'nin işgalcilik ve müdahalesine en kısa sürede son verilmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Tuğgeneral Hatemi, İran'ın bölgede uluslararası suların güvenliği konusunda her zaman vazifesini yerine getirdiğini belirterek, "Bölgeyi istikrara kavuşturmaya yardım etmek isteyenler, güvensizliğin nedeni olan Amerikalılara bölgeyi terk etme çağrısında bulunmalı" ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Hatemi ayrıca, bağımsız ve özgürlük sever tüm devletlerin Korgeneral Süleymani'ye yapılan terör saldırısını kınması gerektiğini bildirdi.

Japon yetkili de bu telefon görüşmesinde, ülkesinin bölgede barış ve istikrarın inşası için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.