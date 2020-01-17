İran Savunma Bakanı, Hulusi Akar ile telefonda görüştü

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tuğgeneral Hatemi bu görüşmede, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye yaptığı suikasta ilişkin, "Amerika bir kez daha cani yüzünü ve terörist doğasını herkese gösterdi" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Korgeneral Süleymani ve yoldaşlarını şehit ederek büyük bir stratejik hata yaptığını anlatan Tuğgeneral Hatemi, direniş cephesinin son noktaya gelmesiğini ve daha da güçleneceğini söyledi.

Tuğgeneral Emir Hatemi, sözlerine şöyle devam etti:

"İran Silahlı Kuvvetleri (ABD'nin) her türlü maceracılığa kesin bir tepki vermeye hazır. Kendimizi savunmak amacıyla sınrılı operasyon düzenleyerek yerli füzelerle ABD askeri üssünü hedefledik. Amerikalılar füzeli operasyondan sonra tekrar aptalca bir hareket yaptığı halinde daha ciddi bir tepki ile karşılaşacaklarını fark ettiler"

İran Savunma Bakanı, "Bölgedeki dost ülkeler de dahil olmak üzere dünyadaki tüm bağımsız devletlerin Amerikalıların bu terör eylemini şiddetle kınamasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Hulusi Akar da bu görüşmede, Korgeneral Kasım Süleymani'nin şehadetinden dolayı İran halkı ve hükümetine başsağlığı dileyerek, "Bölgedeki gerginlik ve istikrarsızlık hiçbir ülkenin yararına değil. Her zaman bölgede sürdürülebilir güvenlikten yanayız" diye konuştu.

Türk Bakan ayrıca, İran ve Türkiye arasındaki ikili ve bölgesel konulardaki ilişkilerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Tümgeneral Bakıri, İran'ın bölgede gerilimin tırmanmasını istemediğini, ancak her hangi bir saldırganlığa sert şekilde yanıt verileceğini belirtmişti.