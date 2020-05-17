İran-Irak ilişkileri başarılı bir işbirliği modeli haline gelebilir

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, video konferans yöntemiyle Irak'ın yeni Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun Hitap al-Cuburi ile görüştü.

Cuma İnad'ın Irak'ın yeni savunma bakanı olarak atanmasını tebrik eden Tuğgeneral Hatemi, "İran'ın Irak'a yönelik tutumu ortak tarih, kültür ve dinden kaynaklanıyor" dedi.

Irak hükümetinin ulusal irade ve fikir birliğine dayalı olarak ve tüm etnik grupların ve dinlerin çıkarları çerçevesinde oluşmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Tuğgeneral Hatemi, "Irak hükümetinin başta ulusal istekler olmak üzere doğal sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirmenin yanı sıra ekonomik durumu iyileştirme ve salgınla mücadelede başarılı olacağını temenni ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Bölgede güvenlik ve istikrar sağlamak için iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin gerektiğine dikkati çeken Tuğgeneral Hatemi, "Tüm kapasitelerimizi Irak'la paylaşmaktan yanayız ve ilişkilerimizi başarılı bir işbirliği modeline dönüştürmek istiyoruz" diye konuştu.

Irak hükümeti için koronavirüsle mücadelede başarılar dileyen Tuğgeneral Hatemi, İran Savunma Bakanlığı tarafından Tahran'daki Irak Büyükelçiliği'ne korona teşhis kiti ve bazı sağlık ürünleri teslim edileceğini söyledi.