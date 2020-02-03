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3 Şubat 2020 - 20:31

Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Sputnik'te yer alan habere göre, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

News Code 1884310

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