  1. Siyaset
5 Kas 2026 14:28

Galibaf'tan Vance'in iddialarına yanıt: Neden bunları patronuna söylemiyorsun?

Galibaf'tan Vance'in iddialarına yanıt: Neden bunları patronuna söylemiyorsun?

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in dün Demokratların kazandığı seçimlerden sonraki değerlendirmesinde İran ile savaşın durdurulması ve İsrail'le ilişkilerin değiştirilmesi gerektiğine dair iddialarına yanıt verdi.

Trump yönetiminin İsrail’e yönelik politikalarını ve olası yeni bir savaş aşamasına dair hazırlıklarını eleştiren Galibaf, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’e, endişelerini neden doğrudan Başkan Donald Trump’a iletmediğini sordu.

Perşembe günü X platformunda bir paylaşım yapan Galibaf, şu ifadeleri kullandı: “Amerika, sürekli kaybeden ancak kumar masasından bir türlü kalkamayan bir kumarbaz izlenimi veriyor.”

Galibaf, Vance'in seçim yenilgisine dair yaptığı detaylı açıklamaları, genellikle uzun ve entelektüel sunumlar olarak bilinen TED konuşmalarına benzeterek, "TED konuşmasını atla. Neden bunu patronuna söylemiyorsun?" dedi.

JD Vance, Cumhuriyetçi Parti'nin kaybettiği ara seçimler sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı değerlendirmesinde, İran ile savaşın seçimlerin kaybedilmesinin başlıca nedeni olduğunu söylemişti.

Vance, Cumhuriyetçi destekçilerin sandığa gittiğini, ancak 2024 seçimlerinde Donald Trump ve kendisini destekleyen önemli sayıda seçmenin bu kez Demokratlara oy verdiğini belirtmişti.

News ID 1939591

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