İran Ordusu: Hürmüz Boğazı doğusunda bir tanker mayına çarptı

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, güvenli olmayan bir bölgede seyreden ve kuralları ihlal eden bir petrol tankeri, bugün şafak vakti deniz mayınına çarpmasının ardından alev aldı ve seyrini durdurdu. Son günlerde deniz mayınlarına çarparak alev alan diğer tankerler gibi söz konusu tanker de tespit ve navigasyon sistemlerini kapatmıştı" denildi.

Açıklamada, “İran ile savaştan yenilgiden başka bir kazanım elde edilemez. Gemi sahiplerine bir kez daha ilan ediyoruz ki Hürmüz Boğazı, koordinasyonsuz geçmeye çalışan gemiler için güvensiz ve kapalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu da, bugün erken saatlerde Hürmüz Boğazı'nda yasaklı güzergahtan geçen 2 petrol tankeri ile bir römorkörde yangın çıktığını açıklamıştı.

