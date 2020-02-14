Suriye ordusu İsrail'in füze saldırısını önledi

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a fırlattığı bazı füzeler Suriye Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Suriye hava savunma sistemlerinin, Şam hava sahasına giren hedefleri vurduğu anlar gözler önüne seriliyor.

Konuya ilişkin Suriye Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "23.45'te işgal altındaki Golan'dan gelen düşman füzelerine Suriye hava savunma sistemleri karşılık verdi ve onlardan bazıları hedefine ulaşamadan düşürüldü" ifadeleri yer aldı.

Füzelerin hasara ya da can kaybına neden olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Siyonist rejim güçleri geçen hafta başkent Şam'a füze fırlatımıştı.