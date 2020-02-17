Hamas: Halkımızın mücadelesi kesinlikle durdurulamayacak

Hamas Hareketi, Siyonit Rejim'in egemen olduğu bölgelerin haritalarının çizilmesi için ABD-Siyonist Rejim Komisyonu oluşturmanın "Filistin halkına karşı bir saldırı" anlamı taşıdığını duyurdu.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, "İsrail'in egemenlik haritalarını hazırlaması, Filistin ulusunun bileşenlerine meydan okumaktır" ifadelerini kullandı.

İşgal güçlerinin ABD yönetiminin cesaretlendirmesiyle tüm uluslararası örf ve kanunlara karşı isyankar davranmaya devam ettiğini belirten Kasım, "Bu gelişmeler, Batı Şeria'nın özgürleştirilmesi ve yerleşimcilerin kovulması için halkımızın mücadelesini kesinlikle durduramayacaktır." dedi.

İşgal güçlerinin bazı basın yayın organlarında, oluşturulan ABD-Siyonist Rejim Komisyonu, Agvar, Batı Şeria gibi birçok bölgedeki gayrimeşru yerleşim bölgelerinin ilhakına ilişkin harita çizimi işlemine başlandığı yönünde haberler yayımlanmıştı.

Kaynak: AA