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12 Şubat 2020 - 16:51

Suriye ordusu Halep'in batısında yeni bir bölgeyi kurtardı

Suriye ordusu Halep'in batısında yeni bir bölgeyi kurtardı

Suriye ordusu Halep-Şam otoyolu üzerindeki al-Şeyh Ali köyünü teröristlerden kurtardı.

Suriye Arab Haber Ajansı'na (SANA) göre, Halep’in batısında teröristlere karşı mücadelesini sürdüren Suriye ordusu ilerleyişini devam ettirmektedir.

Suriye ordusu başkent Şam ile Halep'i birbirine bağlayan otoyol üzerinde bulunan al-Şeyh Ali köyünü teröristlerden kurtardı.

Suriye birlikleri ayrıca dün düzenlediği geniş çaplı bir operasyonda Halep’in batısındaki Raşidin 4 ve Han Assubul bölgelerini de  teröristlerden temizleyerek, Halep-Şam (M5) stratejik otoyolunun kontrolünü ele geçirmişti. 

News Code 1884484

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