İran’dan İsrail’e çok sert uyarı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Siyonist Rejim yetkililerinden birisinin İran karşıtı iddiaları ve tehditleri nedeniyle Tel Aviv’i uyardı.

“İran olarak, Suriye ve bölgedeki mefaatlerimize karşı Siyonist Rejim’in her türlü saldırı ve abtalca eylemine sert ve pişman edici bir yanıt vereceğiz” diyen Musevi, “Geçen 70 yıl boyunca Siyonist Rejim’in temeli ve doğası Filistin ve komşu ülkelerin işgal altına alınması, katliam, yağmacılık, terör ve saldırı üzerine kurulmuştur” ifadelerini kullandı.

Seyyid Abbas Musevi, “İran’ın Suriye’deki varlığı bu ülkenin resmi daveti üzerine Amerikan-İsrail destekli terörle mücadele amacıyladır. İran İslam Cumhuriyeti, ulusal güvenliği ve bölgesel menfaatlerini korumak konusunda zerre kadar bile tereddüt etmeyecek ve her türlü saldırı ve abtalca eyleme sert yanıt verecektir” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “İran İslam Cumhuriyeti, Kudüs’ü işgal eden rejimin tehditleri ve savaş yanlısı açıklamalarını uluslararası kurum ve kuruluşlarda da takip edecektir” diye konuştu.