Ankara Valiliği'nden Hristiyanlara ait mezarlara zarar verilmesine ilişkin açıklama

Ankara Valiliği, Ortaköy Mezarlığı’ndaki Hristiyanlara ait 19 mezarlığın tahrip edildiğine dair haberler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "7 Şubat 2020 tarihinde Mamak ilçesi Ortaköy Mezarlığı’nda bulunan Hristiyan mezarlarından bazılarına, mezar taşları kırılıp yerinden sökülerek zarar verildiği tespit edilmiştir. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma neticesinde olayı 15 ve 16 yaşlarında altı çocuğun gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. 11 Şubat 2020 tarihinde gözaltına alınan altı çocuk, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup soruşturma devam etmektedir."

Mezarlarda büyük hasar tespit edilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi tahribatın giderilmesi için çalışma başlatmıştı.

Trabzon'da da bu ay başında Hristiyan bir vatandaşın mezarına yerleştirilen tahta haçı yerinden alan üç şahıs gözaltına alınmıştı.