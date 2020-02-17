Şam kırsalında IŞİD kurbanı 70 kişiye ait toplu mezar bulundu

Rusya merkezli RT Arabic kanalına göre, Şam Askeri Polis Şefi Muhammed Mansur, Doğu Guta'da bulunan Duma ilçesinde IŞİD'in öldürdükleri insanlara ait bir toplu mezarın bulunduğunu bildirdi.
Toplu mezarda toplam 70 cesedin bulunduğunu duyuran Muhammed Mansur, bunların 2012-2014 yılları arasında öldürülerek gömüldüğünü kaydetti.
Suriye ordusu Nisan 2018'de Doğu Guta'da tamamen kontrolü sağladığını duyurmuştu.
Suriye ve Irak'ta binlerce sivili katleden terör örgütü IŞİD, katlettikleri insanları toplu mezarlara gömüyordu.
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