TSK'nın Suriye'de Rusya ile savaşacak gücü var mı?

Suriye ordusunun İdlib ile Halep vilayetinde ilerlemesiyle birlikte Şam yönetimine ait birlikler tüm bölgeyi teröristlerden ve Türkiye destekli gruplardan kurtarmaya kararlı olduğunu gösteriyor.

Suriye SANA Haber Ajansı ile Suriye devlet televizyonunun aktardığı son haberlere göre Suriye Ordusu (SAA) Halep'in kontrolünü ele geçirdi.

Haberlerde, bölgedeki terörist kuvvetlerin, Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin operasyonları sonucunda Halep'ten çekildikleri bilgisi geçildi.

Son günlerde İdlib'de yaşanan gelişmeler ve siyasi tutumlar nedeniyle Türkiye ile Rusya’nın Suriye'deki tüm anlaşmaları zayıflaşmış hale gelmiştir. İdlib ve Halep’in batısındaki gelişmlerle Suriye ordusunun stratejik bölgeleri kontrol altına alması Türkiye’nin tepkisini üzerine çekmiştir.

Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmaların zayıflaşması veya Türkiye’nin anlaşmaları uygulama konusundaki isteksizliği nedeniyle Şam ile Kremlin İdlib ve Halep’in batısında sivilleri hedef alan teröristlere karşı operasyon başlatmaya karar vermişti.

İlk başta Ankara saldırıyı derhal durdurma çağrısını kabul etti. Ancak Suriye ordusu İdlib’in yakınındaki Sarakib kentine yaklaşarak Halep’in batısındaki stratejik bölgeleri ele geçirdi.

Teröristlerin Suriye birlikleri karşısındaki yenilgisi, özellikle Şam hükümetinin ülkeyi tamamen kurtarma kararlığı durumunda Türkiye için endişe yarattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TSK’ya Suriye ordusunun harekatlarını engelleme talimatını verdi ve Nusra Cephesi ile diğer terör grupları arasında koordinasyon sağlandı. Bu, Moskova'ya Türkiye'nin Suriye ordusunun hareketlerini önlemek için tüm terör grupları desteklediğini yansıtan bir mesajdı.

Bu doğrultuda Türkiye ilk kez Suriye ordusuna karşı yeni bir cephe oluşturarak, Suriye ordusuyla doğrudan çatışmaya girdi.

Suriye muhalefetine yakın kaynaklar, Hmeymim Hava Üssünden kalkan Rus savaş uçaklarının Türkiye’ye bağlı kuvvetlerin toplanma merkezini hedef aldığını duyurdu.

Bunun yanı sıra Rusya, Afrin ve Cerablus’u bombalamakla tehdit etti. Bu girişim Rusya ile Türkiye arasındaki kuzey Suriye anlaşmasının çöküşü anlamındadır.

Türkiye de buna karşılık olarak Suriye’ye daha fazla birlik ve askeri teçhizat gönderi.

Bütün bu gelişmeler Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmaların bozulduğunu ve gerilimin arttığını gösteriyor.

Türkiye’nin askeri operasyonları durudurmak için Avrupa’ya multecileri göndereceği tehditleri artık işe yaramıyor gibi görünüyor. Özellikle Erdoğan’ın Libya’da çözüm için Berlin Anlaşması’nı ihlal etmesi ve Trablos’a silah göndermesi Paris’in öfkelenmesine neden olmuştu.

Bu durumda Şam ve Moskova'nın teröristlerle mücadele konusundaki kararlığı Erdoğan'ı ciddi bir krize soktoğunu gösteriyor. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler tehlikeli bir yönde ilerliyor ve önümüzdeki günlerde neler olacağını bekleyip görmek lazım.