Zarif, Münih'te ABD’li Senatör ile görüştüğünü doğruladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugünkü bakanlar kurulu toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz haftada Almanya’nın Mühih kentinde düzenlenen Güvenlik Konferansı’nda ABD’li Demokrat Parti Senatörü Chris Murphy ile görüştüğünü doğrulayan Zarif, "ABD'li senatörler 20 yıldır benimle buluşuyor ve yeni bir şey yok" dedi.

Amerika’nın uyguladığı azami baskı politikasını eleştiren Zarif, şunları kaydetti:

"ABD’de bazı gruplar her zaman (iktidardaki) hükümete yalan söylüyor. Şu anda temeli bazı Amerikan grupların boş kuruntularına dayanan ekonomik terörizmle karşı karşıyayız. Hala Pompeo gibi bilgiden yoksun bir kişi Trump'a İran devletinin birkaç ay içinde devrileceğini söylüyor. Hepimiz hata yaptıklarını ve İran halkının devleti desteklediğini biliyoruz"

Zarif, ABD ile müzakere konusunda, “Amerika'yı müzakere masasına geri getirmek zorundayız. İkili görüşmeye değil terk ettiği (Tahran ve P5+1 ülkeleri) müzakere masasına oturtmalıyız” açıklaamsında bulundu.

Bunlara ilave olarak Bakan Zarif, 21 Şubat 2020'de yapılacak 11. Dönem İran Meclisi Milletvekilliği ve Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimlerine değinerek, İran halkının seçimlere katılarak bir kez daha ABD'yı geri püskürteceğini söyledi.