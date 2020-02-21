Bakan Zarif'ten sandık başında "FATF" açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 11. Dönem İran Meclisi Milletvekilliği ve Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimleri kapsamında oyunu Tahran'daki Camaran Hüseyniyesi’nde kullandı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Zarif, İran halkının İslam Devrimi’nin asıl destekçisi olduğunu belirterek, “Dış politikadan sorumlu olarak şunu ifade etmek isterim ki halkımız diplomasinin asıl destekçisidir” dedi.

Bakan Zarif, Paris’te yapılan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) toplantısına ilişkin, “Üç terörist rejim dışındaki tüm ülkeler FATF'ın İran kararının uzatılmasını destekliyor. Aslında terörizmi desteklemede rolü olan ABD, Suudi Arabistan ve İsrail rejimi karşı çıkıyor. İnşaallah iyi haberler alırız” ifadesini kullandı.

İran’la yapılan nükleer anlaşmanın kaderi konusunda Zarif, “Nükleer anlaşmanın geleceği, anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için Avrupa ve Batı taraflarına bağlı olacaktır. Ne yazık ki, şimdiye kadar yükümlülüklerini yerine getiremediler” diye konuştu.

İranlı seçmenler, 11. Dönem İran Meclisi Milletvekilliği ve Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimleri için bugün sandık başına gitti.