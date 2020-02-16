Zarif Münih'te Iraklı mevkidaşı ile görüştü

Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, konferans sırasında Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali Hekim ile bir araya geldi.

Görüşmede İran ile Irak’ın güvenlik alanındaki ilişkileri ve terörizmle mücadele gibi konular ele alındı.

Bunun yanı sıra taraflar, ABD’nin 3 Ocak’ta Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in şehit düşmesine neden olan terör saldırısını ve İran'ın buna verdiği yanıtını incelediler.

Zarif bugün Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır El Muhammed El Sabah ile bir araya gelerek, ikili ilişkiler, bölge güvenliği, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleriyle ilişkilerin yanı sıra Yemen’deki son gelişmeleri görüşmüştü.

14 Şubat'ta "Batısızlık-Westlessness" temasıyla 56'ncısı başlayan konferans bugün sona eriyor.

Bu yıl 30 hükümet ve devlet başkanıyla yaklaşık 70 ülkeden dışişleri ve savunma bakanı konferansa katıldı.