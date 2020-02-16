  1. Siyaset
16 Şubat 2020 - 13:44

Zarif'in Münih temasları sürüyor

Zarif'in Münih temasları sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kuveytli mevkidaşı Ahmed Nasır El Muhammed El Sabah ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Zarfi, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır El Muhammed El Sabah ile bir araya geldi.

İkili ilişkiler, bölge güvenliği, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleriye ilişkilerin yanı sıra Yemen’deki son gelişmeler görüşmede masaya yatırılan konulardı.

14 Şubat'ta "Batısızlık-Westlessness" temasıyla 56'ncısı başlayan konferans bugün sona eriyor.

Bu yıl 30 hükümet ve devlet başkanıyla yaklaşık 70 ülkeden dışişleri ve savunma bakanı konferansa katıldı.

News Code 1884555

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler